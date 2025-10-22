Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж

Исполнительница, которая в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, призналась, что снова хочет «свадебное платье и, конечно же, ещё один девичник», что в итоге приведёт её в ЗАГС.

Отвечая на вопрос о том, какой должен быть мужчина, она указала, что «он должен быть».

«И должен быть мужчиной... В слове «мужчина» уже все заложено», — заключила певица.

Ранее Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев записали новую песню в студии Vintage Records, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

