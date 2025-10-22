Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры», — указали в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что аналогичные меры применяются в отношении WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что никаких решений о снятии ограничений на голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

