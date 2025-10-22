Песков: Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа была желанием обоих политиков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это было обоюдное желание», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что сроки встречи лидеров в Венгрии еще не определены, «это еще предстоит». Как отметил Песков, необходима тщательная подготовка.
Ранее Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с Владимиром Путиным в Будапеште пока не принято.
