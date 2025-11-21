На Кубани два человека пострадали из-за обломков БПЛА

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что раненые госпитализированы, им предоставляют необходимую медицинскую помощь.

«Домовладения по 7 адресам получили повреждения крыш, окон и дверей. На местах работают оперативные и специальные службы», - подчеркнули в оперштабе.

В связи с атакой БПЛА в Славянском районе были отменены занятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 21 ноября над Кубанью уничтожили два украинских беспилотника, пишет 360.ru.

