На пляжах Анапы найдены новые выбросы мазута

За прошедшую ночь на трех участках пляжей Анапы в очередной раз вынесло на берег фрагменты нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Мазут обнаружен на центральном пляже Анапы, на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже гостиницы «Пляжный поселок».