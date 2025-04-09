На пляжах Анапы найдены новые выбросы мазута
За прошедшую ночь на трех участках пляжей Анапы в очередной раз вынесло на берег фрагменты нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Мазут обнаружен на центральном пляже Анапы, на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже гостиницы «Пляжный поселок».
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало не меньше 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
В последний раз о новых выбросах мазута на береговой линии Анапы сообщалось 4 апреля. Эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН рассказал о высокой вероятности повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. По его словам, вероятность повторных загрязнений также есть в Новороссийске, Геленджике, Феодосийском заливе и Севастополе.
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- На пляжах Анапы найдены новые выбросы мазута
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru