На пляжах Анапы найдены новые выбросы мазута

За прошедшую ночь на трех участках пляжей Анапы в очередной раз вынесло на берег фрагменты нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Мазут обнаружен на центральном пляже Анапы, на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже гостиницы «Пляжный поселок».

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Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало не меньше 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В последний раз о новых выбросах мазута на береговой линии Анапы сообщалось 4 апреля. Эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН рассказал о высокой вероятности повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. По его словам, вероятность повторных загрязнений также есть в Новороссийске, Геленджике, Феодосийском заливе и Севастополе.


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ФОТО: Ирина Иванчук
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