Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы

Новые выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы во время ежедневного утреннего мониторинга. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Уточняется, что фрагменты нефтепродуктов были обнаружены на пляже между селом Витязево и станице Благовещенской, в устье реки Можепсин, на пляже отеля «Пляжный поселок».

Также выбросы мазута были зафиксированы на пляже в районе санатория «Фея-3» и около базы отдыха «Динамо».

Ранее Росприродназор предъявил требование по возмещению ущерба в размере почти 85 млрд рублей, который был нанесён окружающей среде в результате крушения танкеров в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:АнапаКраснодарский КрайНефтепродукты

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