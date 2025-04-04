Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы

Уточняется, что фрагменты нефтепродуктов были обнаружены на пляже между селом Витязево и станице Благовещенской, в устье реки Можепсин, на пляже отеля «Пляжный поселок».

Также выбросы мазута были зафиксированы на пляже в районе санатория «Фея-3» и около базы отдыха «Динамо».

Ранее Росприродназор предъявил требование по возмещению ущерба в размере почти 85 млрд рублей, который был нанесён окружающей среде в результате крушения танкеров в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

