«Ущерб, который посчитал Росприроднадзор, вполне приличный. 80 млрд – это невменяемые суммы для этих убогих, которые с этими калошами бороздили просторы нашего Черного моря. Есть страховые фонды, туда платили страховки те, кто перевозит нефтепродукты. Не знаю, какой размер этих фондов, но у меня есть стойкое ощущение, что вряд ли они потянут такой объем компенсаций, но, по крайней мере, что-то оттуда можно получить. Там ведь такой объем, что это должны быть уголовные дела в отношении виновников, а обычными арбитражными рассмотрениями этих владельцев не напугаешь. На них нужно заводить уголовные дела, тогда они будут шевелиться и изыскивать средства», - рассказал он.

По словам Пешкова, эту сумму практически не с кого взыскивать, только если привлекать еще какие-то фонды, а в идеале нужно обращаться напрямую к президенту РФ, чтобы они не «слились» с этих выплат.