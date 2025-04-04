Экологи не верят, что судовладельцы выплатят 80 миллиардов ущерба от ЧП с танкерами
Часть суммы ущерба от разлива нефти в Черном море можно получить от страховых компаний, куда делали взносы судовладельцы, однако дальше придется привлекать представительные органы, заявил НСН Андрей Пешков.
Вряд ли удастся получить компенсацию в размере 80 млрд рублей с владельцев нефтетанкеров, которые потерпели крушение в Черном море, так как даже их страховые фонды не смогут покрыть этот ущерб. Об этом НСН рассказал директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.
Ущерб от катастрофы двух нефтетанкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года составил почти 85 млрд рублей – претензии на такую сумму предъявлены судовладельцам, сообщил Росприроднадзор. Уточняется, что у компаний, которым предъявлены требования, есть месяц на добровольное возмещение вреда, потом исковые заявления будут направлены в суд. Пешков отметил, что эта сумма непомерна для судовладельцев и даже их страховых компаний.
«Ущерб, который посчитал Росприроднадзор, вполне приличный. 80 млрд – это невменяемые суммы для этих убогих, которые с этими калошами бороздили просторы нашего Черного моря. Есть страховые фонды, туда платили страховки те, кто перевозит нефтепродукты. Не знаю, какой размер этих фондов, но у меня есть стойкое ощущение, что вряд ли они потянут такой объем компенсаций, но, по крайней мере, что-то оттуда можно получить. Там ведь такой объем, что это должны быть уголовные дела в отношении виновников, а обычными арбитражными рассмотрениями этих владельцев не напугаешь. На них нужно заводить уголовные дела, тогда они будут шевелиться и изыскивать средства», - рассказал он.
По словам Пешкова, эту сумму практически не с кого взыскивать, только если привлекать еще какие-то фонды, а в идеале нужно обращаться напрямую к президенту РФ, чтобы они не «слились» с этих выплат.
«А потом, что будут делать с этими взысканными 80 миллиардами? Компенсационные мероприятия или их, как принято, разворуют? Не часто удается догнать виновников торжества. В соответствии с действующим законодательством невелик спектр тех, кого можно притянуть к компенсации ущерба. Возможно, еще какие-то правительственные фонды. То есть это опять ложится на плечи тех же налогоплательщиков. Ситуация с точки зрения взыскания смотрится очень грустно. Поэтому, думаю, что собственники будут затягивать процессы. Думаю, надо подключать наши представительные органы, общественные организации. Тут должен быть какой-то комбинированный подход, видимо, нужно достучаться до президента, и чтобы так же как с Норникелем была дана команда», - подытожил он.
Ранее две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса и Росморречфлота пришли к выводу, что основными причинами аварии танкеров в Керченском проливе в середине декабря 2024 года и разлива мазута стали допущенные капитанами и судовладельцами нарушения ограничений по сезону плавания в данной акватории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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