На паромной переправе ведут досмотр автомобилей

По его данным, каждый автомобиль на переправе сотрудники полиции досматривают вместе с собаками-ищейками. Время проверки одной машины занимает от пяти до 20 минут, включая осмотр дна транспортного средства.

«Ждем. Как и все будем стоять в этой очереди. Будем опаздывать – ничего страшного. Все вполне устраивает», — рассказала журналисту Валентина Алехова, одна из пассажирок.

В ожидании начала работы переправы другой пассажир, Александр Рябинин, выразил надежду на то, что все наладится и будет хорошо.

Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

