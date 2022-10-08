На паромной переправе ведут досмотр автомобилей
О ситуации на паромной переправе со стороны Керчи после взрыва на Крымском мосту рассказал корреспондент телеканала «Известия» Николай Аксенов 8 октября.
По его данным, каждый автомобиль на переправе сотрудники полиции досматривают вместе с собаками-ищейками. Время проверки одной машины занимает от пяти до 20 минут, включая осмотр дна транспортного средства.
«Ждем. Как и все будем стоять в этой очереди. Будем опаздывать – ничего страшного. Все вполне устраивает», — рассказала журналисту Валентина Алехова, одна из пассажирок.
В ожидании начала работы переправы другой пассажир, Александр Рябинин, выразил надежду на то, что все наладится и будет хорошо.
Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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