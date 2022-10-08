Возобновили автомобильное движение по Крымскому мосту.
Легковые автомобили и автобусы снова пустили по Крымскому мосту. Транспортные средства в обязательном порядке проходят полную процедуру осмотра, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2»», - написал он своем Telegram-канале
Ранее в Минтрансе России приняли решение возобновить автомобильное движение по мосту в Крым после 16:00 в субботу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+20 571 / сут.
Умерли
388 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+38 289 / сут.
- Возобновили автомобильное движение по Крымскому мосту.
- Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят после 16:00
- Суровикин возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО
- США снабдят Украину новым для нее оружием
- Стало известно имя предполагаемого владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
- Минтранс РФ: Первые поезда пустят по Крымскому мосту к вечеру 8 октября
- В Орске задержанный за нападение на инкассаторов покончил с собой
- Правоохранители назвали мощность взрыва на Крымском мосту
- СК РФ: Три человека погибли из-за ЧП на Крымском мосту
- Взрыв на Крымском мосту. Что известно?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru