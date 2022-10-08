Возобновили автомобильное движение по Крымскому мосту.

Легковые автомобили и автобусы снова пустили по Крымскому мосту. Транспортные средства в обязательном порядке проходят полную процедуру осмотра, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Минтранс РФ: Первые поезда пустят по Крымскому мосту к вечеру 8 октября

«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2»», - написал он своем Telegram-канале

Ранее в Минтрансе России приняли решение возобновить автомобильное движение по мосту в Крым после 16:00 в субботу.

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Фото: НСН
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеДвижениеАвтомобилиКрымский Мост
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