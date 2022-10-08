По Крымскому мосту снова начали ездить поезда после взрыва

«Двухэтажный поезд № 28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд № 8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15», — отмечается в сообщении.

По информации перевозчика, поезда отправятся в пункты назначения по Крымскому мосту.

Автомобильное движение восстановлено по сооружению после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось, снова действует Керченская паромная переправа, напоминает Газета.ru.



