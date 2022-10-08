По Крымскому мосту снова начали ездить поезда после взрыва
Два поезда из Севастополя и Симферополя отправились в Москву и Санкт-Петербург после взрыва, произошедшего утром в субботу на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд экспресс сервис».
«Двухэтажный поезд № 28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд № 8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15», — отмечается в сообщении.
По информации перевозчика, поезда отправятся в пункты назначения по Крымскому мосту.
Автомобильное движение восстановлено по сооружению после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось, снова действует Керченская паромная переправа, напоминает Газета.ru.
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