На атакованной ВСУ Запорожской АЭС локализовали пожар

Пожар в районе градирен Запорожской АЭС, возникший после атаки Вооруженных сил Украины, локализован, сообщает в Telegram пресс-служба станции.

На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте

Угроз дальнейшего горения нет. Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС отсутствуют.

Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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