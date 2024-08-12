Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

По его словам, это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Глава региона указал, что шесть энергоблоков АЭС находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и прочих последствий нет. Отмечается, что радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме. Тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

По сообщению пресс-службы станции, объект работает штатно. Пожар произошел в районе специальных устройств для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Генассамблеи международной организации обломки беспилотного летательного аппарата Украины, который атаковал Запорожскую атомную электростанцию 7 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

