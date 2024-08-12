На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте

Возгорание на объекте Запорожской АЭС никак не сказалось на работе, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

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Станция работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУАЭС

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