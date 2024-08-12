На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте
12 августа 202401:01
Возгорание на объекте Запорожской АЭС никак не сказалось на работе, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Станция работает в штатном режиме.
Ранее стало известно, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Это случилось из-за обстрела Энергодара со стороны украинской армии. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодар в норме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru