Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи Марину Ракову
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в понедельник «Интерфакс».
Постановление Тверского суда о заключении ее под стражу до 6 декабря оставлено без изменений.
При этом защита Раковой просила поменять ей наказание на более мягкое.
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она, будучи на должности замминистра просвещения РФ пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов. Следствие оценивает размер хищений в 50 миллионов рублей.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов ранее предположил в интервью «Радиоточке НСН», что Ракова может отделаться по основному делу условным сроком, высказав мнение, что «красивую молодую, грамотную и умную женщину нельзя сажать в тюрьму».
Со своей стороны, адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» объяснил НСН, что высокие должности Раковой в Минпросвещения и «Сбербанке» могут сыграть против нее в пользу максимального наказания за мошенничество, которое составляет 10 лет тюрьмы.
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