Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи Марину Ракову

При этом защита Раковой просила поменять ей наказание на более мягкое.

По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она, будучи на должности замминистра просвещения РФ пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов. Следствие оценивает размер хищений в 50 миллионов рублей.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов ранее предположил в интервью «Радиоточке НСН», что Ракова может отделаться по основному делу условным сроком, высказав мнение, что «красивую молодую, грамотную и умную женщину нельзя сажать в тюрьму».

Со своей стороны, адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» объяснил НСН, что высокие должности Раковой в Минпросвещения и «Сбербанке» могут сыграть против нее в пользу максимального наказания за мошенничество, которое составляет 10 лет тюрьмы.

