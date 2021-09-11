«Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей

На месте рухнувшего от взрыва газа дома под Липецком спасатели продолжают искать пострадавших.

Взрыв дома №14 в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, унесший жизни трех человек, мог произойти из-за неисправного газового оборудования. Об этом заявила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

«Одной из версий может являться неисправность газового оборудования. Ничего конкретного пока нет», - отметила Ткачева.

В свою очередь, региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Число жертв взрыва газа в Ельце возросло до трех

По последним данным администрации региона, под завалами дома могут находиться люди. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации в субботу.

«На месте взрыва продолжается разбор завалов. По информации МЧС, там еще могут быть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Данные о ЧП поступили в МЧС около 0:52 (мск). В жилом доме 16 квартир, в которых проживает 30 человек. На момент взрыва в здании предположительно находились 25 жильцов. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным.

Стена дома частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела трех погибших: женщины 1971 года рождения, мужчины 1935 года рождения и 11-летнего ребенка. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения.

По словам липецкого губернатора Игоря Артамонова, здоровью госпитализированной 9-летней девочки ничто не угрожает. Все остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

СМИ: После взрыва газа в Ельце два человека госпитализированы

Глава администрации региона пообещал 1,5 млн рублей компенсаций семьи погибших, жилье которых полностью разрушено.

«Мной принято решение о выделении средств из резервного фонда. Какими будут компенсации: 1,5 миллиона рублей при полном разрушении жилья и наличии погибших в семье; 1 миллион рублей при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилью», - написал Артамонов в своем Instagram.

В Ельце произошел взрыв газа в жилом доме

Также глава Липецкой области пообещал снести двухэтажное здание, а людям - предоставить новое жилье. По его словам, суммы компенсаций не входят в стоимость новых квартир.

«Жильцы получат новое жильё за счёт бюджета. Компенсации, перечисленные выше, не входят в эту помощь. Это отдельная статья выделения средств. Механизм решения вопроса сейчас прорабатываем», - заявил Артамонов.

В результате взрыва обрушился один из подъездов дома, пишет Газета.ru. Пожара не произошло, сообщили в ГУМЧС по региону. В 2-подъездном доме из 16 квартир 8 рухнули. По данным администрации Липецкой области, незадолго до инцидента здание прошло проверку.

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ФОТО: instagram.com/igor_artamonov48
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