«Могут быть пострадавшие». Под завалами взорвавшегося дома под Липецком спасатели продолжают поиск людей

По последним данным администрации региона, под завалами дома могут находиться люди. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации в субботу.

«На месте взрыва продолжается разбор завалов. По информации МЧС, там еще могут быть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Данные о ЧП поступили в МЧС около 0:52 (мск). В жилом доме 16 квартир, в которых проживает 30 человек. На момент взрыва в здании предположительно находились 25 жильцов. Дом 1970 года постройки не относится к аварийным.

Стена дома частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела трех погибших: женщины 1971 года рождения, мужчины 1935 года рождения и 11-летнего ребенка. В числе пострадавших – шестеро жильцов, в том числе девочка 2012 года рождения.

По словам липецкого губернатора Игоря Артамонова, здоровью госпитализированной 9-летней девочки ничто не угрожает. Все остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.