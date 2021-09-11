Число жертв взрыва газа в Ельце возросло до трех
Число погибших в результате взрыве газа в жилом доме в Ельце увеличилось до трех. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось об одном погибшем.
«Обнаружены еще два тела. Одно из них извлечено», — рассказали агентству в администрации Елецкого района.
На месте ЧП были обнаружены тела ребенка и взрослого, под завалами может оставаться еще один человек.
В медучреждениях Ельца находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок.
Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область), стена здания частично обрушилась. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.
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