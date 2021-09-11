Число жертв взрыва газа в Ельце возросло до трех

Число погибших в результате взрыве газа в жилом доме в Ельце увеличилось до трех. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось об одном погибшем.

«Обнаружены еще два тела. Одно из них извлечено», — рассказали агентству в администрации Елецкого района.

На месте ЧП были обнаружены тела ребенка и взрослого, под завалами может оставаться еще один человек.

В медучреждениях Ельца находятся четверо пострадавших, в том числе один ребенок.

Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область), стена здания частично обрушилась. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.

