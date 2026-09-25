24 сентября 2026 года силовики подтвердили, что действия экс-министра обороны Ярослава Надя были правильными и соответствующими закону. Он сам приветствовал такой вердикт.



«Меня не волновало, что меня расследуют, потому что я знал, что мы не нарушили закон», — цитирует Надя издание «Профиль».



В свою очередь, глава словацкого правительства Роберт Фицо подверг критике такое решение. Он назвал генпрокурора Мароша Жилинку «политической марионеткой в руках оппозиции» и заявил, что решение дает основания для «принципиальных законных вмешательств в функционирование прокуратуры».



Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил НСН, кто главный поставщик дронов для Украины.

