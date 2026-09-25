Экс-комик Рева стал замминистра обороны Украины

Бывший комик Алексей Рева стал заместителем министра обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

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«Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра... по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации», — указали в министерстве.

Замглавы ведомства будет заниматься вопросами развития цифровых систем и сервисов, внедрения упрощающих процессы в армии технологий.

Рева в 2015 году выиграл шоу «Рассмеши комика», затем стал актером и сценаристом в юмористической студии «Мамахохотала». С 2022-го он служил в ТЦК (аналог военкомата), пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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