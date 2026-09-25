Экс-комик Рева стал замминистра обороны Украины
Бывший комик Алексей Рева стал заместителем министра обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
«Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра... по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации», — указали в министерстве.
Замглавы ведомства будет заниматься вопросами развития цифровых систем и сервисов, внедрения упрощающих процессы в армии технологий.
Рева в 2015 году выиграл шоу «Рассмеши комика», затем стал актером и сценаристом в юмористической студии «Мамахохотала». С 2022-го он служил в ТЦК (аналог военкомата), пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из-за БПЛА поврежден Новошахтинский завод в Ростовской области
- Словакия подтвердила законность передачи Украине самолета МиГ-29
- На границе Грузии и России эвакуировали граждан и работников КПП
- Экс-комик Рева стал замминистра обороны Украины
- В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадали семь взрослых и ребенок
- Землетрясение произошло в 21 км от Сочи
- Беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае
- В США Трамп подарил Си Цзиньпину статую орла
- В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали люди и была повреждена инфраструктура
- Колумбия разорвала дипотношения с Ираном