На границе Грузии и России эвакуировали граждан и работников КПП
Сотрудников контрольно-пропускного пункта «Дарьяли» и граждан эвакуировали на границе Грузии и России в связи с повышением уровня воды в долине Девдоракского ледника. Об этом сообщает МВД республики.
В долине Девдораки было зарегистрировано увеличение уровня воды в устье реки, в результате на КПП эвакуировали находившихся там граждан, работников патрульной и пограничной полиции, таможенной службы и частных компаний. Всех их переместили в безопасное место.
По данным МВД, также было ограничено автомобильное движение в обоих направлениях.
Ранее на границе Молдавии и Украины приостановили работу пункта пропуска «Тудора — Староказачье» из-за взрывов после падения БПЛА, пишет Ura.ru.
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