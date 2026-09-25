На границе Грузии и России эвакуировали граждан и работников КПП

Сотрудников контрольно-пропускного пункта «Дарьяли» и граждан эвакуировали на границе Грузии и России в связи с повышением уровня воды в долине Девдоракского ледника. Об этом сообщает МВД республики.

В долине Девдораки было зарегистрировано увеличение уровня воды в устье реки, в результате на КПП эвакуировали находившихся там граждан, работников патрульной и пограничной полиции, таможенной службы и частных компаний. Всех их переместили в безопасное место.

По данным МВД, также было ограничено автомобильное движение в обоих направлениях.

Ранее на границе Молдавии и Украины приостановили работу пункта пропуска «Тудора — Староказачье» из-за взрывов после падения БПЛА, пишет Ura.ru.

