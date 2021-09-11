В Ельце произошел взрыв газа в жилом доме
11 сентября 202102:21
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Сигнал о происшествии в двухэтажном жилом здании поступил в 00:52 по московскому времени.
По предварительной информации, произошло частичное обрушение стены.
«Погибшие и пострадавшие устанавливаются», — добавили в МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru