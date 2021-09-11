В Ельце произошел взрыв газа в жилом доме

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сигнал о происшествии в двухэтажном жилом здании поступил в 00:52 по московскому времени.

По предварительной информации, произошло частичное обрушение стены.

«Погибшие и пострадавшие устанавливаются», — добавили в МЧС.

