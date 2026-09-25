Из-за БПЛА поврежден Новошахтинский завод в Ростовской области

По его словам, прошедшей ночью в области уничтожили около 50 беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в шести районах.

«В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Завод приостановил работу.

Ранее в Пермском крае дроны ВСУ совершили налет на промышленный объект, никто не пострадал, пишет 360.ru.

