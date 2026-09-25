Из-за БПЛА поврежден Новошахтинский завод в Ростовской области

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области поврежден после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадали семь взрослых и ребенок

По его словам, прошедшей ночью в области уничтожили около 50 беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в шести районах.

«В результате воздушной атаки получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Завод приостановил работу.

Ранее в Пермском крае дроны ВСУ совершили налет на промышленный объект, никто не пострадал, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ЗаводБеспилотникиРостовская Область

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