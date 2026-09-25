В Воронеже при атаке беспилотников пострадали четыре человека

Губернатор отметил, что над столицей региона и по меньшей мере шестью районами ликвидировали 88 БПЛА.

«По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте», - указал Гусев.

После атаки в ряде многоквартирных и частных домов были посечены фасады, выбиты окна, получили повреждения автомобили, также обломки БПЛА повредили несколько нежилых и производственных зданий.

Ранее в Ульяновской области при атаке дронов ВСУ пострадали восемь человек, пишет Ura.ru.

