В Воронеже при атаке беспилотников пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали после атаки украинских беспилотников в Воронеже. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что над столицей региона и по меньшей мере шестью районами ликвидировали 88 БПЛА.
«По предварительным данным, в Воронеже ранения получили четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте», - указал Гусев.
После атаки в ряде многоквартирных и частных домов были посечены фасады, выбиты окна, получили повреждения автомобили, также обломки БПЛА повредили несколько нежилых и производственных зданий.
Ранее в Ульяновской области при атаке дронов ВСУ пострадали восемь человек, пишет Ura.ru.
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