Землетрясение произошло в 21 км от Сочи
25 сентября 202607:19
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в российской части кавказского региона. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
По данным экспертов, эпицентр толчков располагался в 21 километре от Сочи. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Других деталей сейсмособытия не приводится.
Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишет 360.ru.
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