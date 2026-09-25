Землетрясение произошло в 21 км от Сочи

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в российской части кавказского региона. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Близ Новороссийска зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

По данным экспертов, эпицентр толчков располагался в 21 километре от Сочи. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Других деталей сейсмособытия не приводится.

Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСочи

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