СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ельце

Уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

«Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — приводит сообщение ТАСС.

Взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область) произошел в ночь на субботу. Стена здания частично обрушилась. Спасатели обнаружили тела двух погибших, еще четыре человека, в том числе ребенок, находятся в больницах. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.

