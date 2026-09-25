Беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае

Массированная атака украинских беспилотников зафиксирована на территории Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

В Ульяновске при атаке БПЛА пострадали люди и была повреждена инфраструктура

«Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

На месте находятся экстренные и оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПермский Край

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