СМИ: После взрыва газа в Ельце два человека госпитализированы

Два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце, еще пятеро могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Ельце произошел взрыв газа в жилом доме

Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область), стена здания частично обрушилась.

Как уточнил собеседник агентства, детей среди пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют 15 человек и 4 единицы техники.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры