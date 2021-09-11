СМИ: После взрыва газа в Ельце два человека госпитализированы
11 сентября 202103:34
Два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце, еще пятеро могут находиться под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв в двухэтажном жилом доме в Ельце (Липецкая область), стена здания частично обрушилась.
Как уточнил собеседник агентства, детей среди пострадавших нет. Поисково-спасательные работы продолжаются, в них участвуют 15 человек и 4 единицы техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru