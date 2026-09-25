В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадали семь взрослых и ребенок
Восемь человек, по предварительным данным, пострадали из-за атаки беспилотников в Ульяновской области. Об этом заявил глава региона Алексей Русских.
Как уточнил губернатор, ранения получили семь взрослых и один ребенок.
«По взрослым: пятеро из них в средней степени тяжести, остальные - в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести», - написал Русских в мессенджере «Макс».
Медицинские службы региона работают в режиме повышенной готовности, в больницах развернули дополнительные койки.
Ранее Русских сообщил об атаке БПЛА на Ульяновск и повреждении промышленных и гражданских объектов, пишет Ura.ru.
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