СМИ: В ЕС захотели ограничить возвращение российских спортсменов с флагом и гимном
Страны Евросоюза обсуждают меры по ограничению возвращения спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на источники.
По данным портала, в сообществе рассматривают возможность введения адресных санкций и визовых ограничений, а также сокращения финансирования. В частности, ЕС может использовать выделение средств как рычаг ограничения поддержки тех организаций, которые позволяют российским или белорусским атлетам участвовать в турнирах с флагами и гимнами своих стран.
Отмечается, что указанные меры пока не являются основой для официальной инициативы Еврокомиссии.
Ранее группа из 11 стран Европы во главе со Швецией потребовала полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, напоминает 360.ru.
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