Минобороны: в Белгородской области сбит беспилотник

Это была очередная попытка Украины совершить теракт на российской территории. Летательный аппарат был уничтожен. Пострадавших или разрушений нет.

Атака беспилотного летательного аппарата является предварительной причиной взрыва, в результате которого пострадал многоквартирный дом в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

