Минобороны: в Белгородской области сбит беспилотник

Вечером на территории Белгородской области системами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны.

СМИ: в результате взрыва в Белгороде поврежден многоквартирный дом

Это была очередная попытка Украины совершить теракт на российской территории. Летательный аппарат был уничтожен. Пострадавших или разрушений нет.

Атака беспилотного летательного аппарата является предварительной причиной взрыва, в результате которого пострадал многоквартирный дом в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотники

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