Минобороны: в Белгородской области сбит беспилотник
14 августа 202300:02
Вечером на территории Белгородской области системами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны.
Это была очередная попытка Украины совершить теракт на российской территории. Летательный аппарат был уничтожен. Пострадавших или разрушений нет.
Атака беспилотного летательного аппарата является предварительной причиной взрыва, в результате которого пострадал многоквартирный дом в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru