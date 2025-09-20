Депутат Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов не будет
Запрет на продажу вейпов не предусматривает ограничений на хранение и использование таких устройств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что в течение ближайших двух месяцев депутаты рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.
Как отметил Леонов, в случае введения запрета на продажу вейпов будет допустимо их использование в дальнейшем.
«В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи», - указал депутат.
Парламентарий добавил, что россиян не будут штрафовать за хранение устройств или заводить уголовное дело.
