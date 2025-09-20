Депутат Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов не будет

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что в течение ближайших двух месяцев депутаты рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них.

Как отметил Леонов, в случае введения запрета на продажу вейпов будет допустимо их использование в дальнейшем.

«В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи», - указал депутат.

Парламентарий добавил, что россиян не будут штрафовать за хранение устройств или заводить уголовное дело.

