В Махачкале горожан призвали не пить воду из-под крана из-за подтоплений
Администрация Махачкалы на фоне подтоплений призвала население не пить воду из-под крана. Об этом говорится в сообщении властей столицы Дагестана.
Жителей города просят воздержаться от употребления воды из-под крана из-за обильных осадков, спровоцировавших подтопления в ряде районов города. Как отметили власти, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание в них загрязняющих веществ.
Администрация рекомендовала махачкалинцам пользоваться бутилированной или кипяченой водой для питья и бытовых нужд.
Между тем доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в эфире НСН посоветовал пить воду только из бутылок или самостоятельно кипятить ее при посещении экзотических стран, чтобы избежать заражения холерой.
