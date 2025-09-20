В Махачкале горожан призвали не пить воду из-под крана из-за подтоплений

Администрация Махачкалы на фоне подтоплений призвала население не пить воду из-под крана. Об этом говорится в сообщении властей столицы Дагестана.

Жителей города просят воздержаться от употребления воды из-под крана из-за обильных осадков, спровоцировавших подтопления в ряде районов города. Как отметили власти, возможно нарушение герметичности сетей водоснабжения и попадание в них загрязняющих веществ.

Администрация рекомендовала махачкалинцам пользоваться бутилированной или кипяченой водой для питья и бытовых нужд.

Между тем доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в эфире НСН посоветовал пить воду только из бутылок или самостоятельно кипятить ее при посещении экзотических стран, чтобы избежать заражения холерой.

