Два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье
Подвижной состав сошел с рельсов на железной дороге в Амурской области, есть жертвы. Об этом заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
«При движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером», - говорится в сообщении.
В момент ЧП на платформе поезда находились 10 сотрудников, два человека - на укладочном кране. Один из работников погиб на месте инцидента, еще один скончался в медицинском учреждении. Другие сотрудники получили различные травмы.
Ранее в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошел тепловоз с 15 порожними цистернами, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье
- Депутат Леонов: Наказания за использование и хранение вейпов не будет
- Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении ВНЖ в США
- АТОР: Среди жертв и раненых из-за пожара в Анталье нет россиян
- В Махачкале горожан призвали не пить воду из-под крана из-за подтоплений
- МИД: Евросоюз исчерпал себя по санкциям
- Трамп заявил, что США богатеют на поставках оружия Киеву вопреки его желанию
- МВД: Полученное по рождению гражданство России не может быть прекращено
- СМИ: При крушении вертолета в США погибли четверо военных
- Минобороны: МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru