Два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье

Подвижной состав сошел с рельсов на железной дороге в Амурской области, есть жертвы. Об этом заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

«При движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером», - говорится в сообщении.

В момент ЧП на платформе поезда находились 10 сотрудников, два человека - на укладочном кране. Один из работников погиб на месте инцидента, еще один скончался в медицинском учреждении. Другие сотрудники получили различные травмы.

Ранее в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошел тепловоз с 15 порожними цистернами, никто не пострадал.

