В Саратове жилой дом получил повреждения из-за БПЛА
20 сентября 202504:50
Жилой дом в Саратове поврежден из-за удара БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Около 01.11 мск в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Экстренные службы привели в полную готовность.
«В результате атаки... есть повреждения жилого дома в Саратове», - написал Бусаргин в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадал один человек.
Ранее два БПЛА самолетного типа атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии, произошел пожар.
