В Саратове жилой дом получил повреждения из-за БПЛА

Жилой дом в Саратове поврежден из-за удара БПЛА. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Около 01.11 мск в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Экстренные службы привели в полную готовность.

«В результате атаки... есть повреждения жилого дома в Саратове», - написал Бусаргин в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадал один человек.

Ранее два БПЛА самолетного типа атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии, произошел пожар.

