АТОР: Среди жертв и раненых из-за пожара в Анталье нет россиян
Туристы из России не пострадали при пожаре в Белеке в турецкой провинции Анталья. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметили в объединении, на курорте произошел сильный лесной пожар, очаг природного возгорания локализовали и продолжают тушить.
«По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет», - заявили в АТОР.
Пожар начался за рекой и перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей из-за сильного ветра. На этом участке ничего не горит, электропитание работает, разрушений нет. Туристы вернулись в номера, трансферы и автобусы свободно подъезжают к зданию.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в районах турецких лесных пожаров находится не более 200 туристов из России.
