Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении ВНЖ в США
Власти США начнут предоставлять иностранцам вид на жительство в стране по ускоренной процедуре. Соответствующий исполнительный указ подписал американский президент Дональд Трамп.
Программа нацелена на привлечение в Соединенные Штаты успешных и «очень продуктивных» людей.
«Они потратят много денег, чтобы приехать», - подчеркнул глава Белого дома.
Так называемая Trump Gold Card («Золотая карта Трампа») позволит Вашингтону дополнительно получить миллиарды долларов, которые направят на уменьшение налогов, выплату государственного долга и «на другие полезные вещи».
Помощники президента пояснили в Белом доме, что программа предусматривает создание нового механизма получения визы для иностранных граждан с выдающимися способностями, которые «готовы поддержать США, выплатив $1 млн». Также допускается, что компания из Соединенных Штатов сможет выплатить властям $2 млн за предоставление ВНЖ иностранному сотруднику по ускоренной процедуре. Кроме того, предусмотрено предоставление вида на жительство в США для граждан зарубежных стран в случае выплаты ими $5 млн.
Ранее США обновили правила подачи документов на неиммиграционные визы, подать заявление и пройти интервью можно будет в американском посольстве или консульстве в стране своего гражданства либо постоянного проживания.
