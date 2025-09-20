Трамп заявил, что США богатеют на поставках оружия Киеву вопреки его желанию

США получают прибыль от поставок оружия Украине, хотя американский президент Дональд Трамп этого не желает. Об этом рассказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил Трамп, Вашингтон не тратит деньги на украинский конфликт, его финансирует НАТО. При этом альянс приобретает вооружения у Соединенных Штатов. По сути, Вашингтон зарабатывает за счет конфликта, но Трамп не хочет этого.

«Все финансируют [государства] НАТО, они платят за ракеты, за танки. Сначала все поступает к НАТО, а потом НАТО делает с этим все, что хочет», - отметил американский лидер.

Между тем стало известно, что Киев испытывает проблемы с поставками вооружений и снабжения.

