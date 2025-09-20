СМИ: При крушении вертолета в США погибли четверо военных
Вертолет с военными упал в штате Вашингтон в США, есть жертвы. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа.
Инцидент произошел 17 сентября в округе Терстон. Военные потеряли связь с воздушным судном в Вашингтоне, позже стало известно, что вертолет разбился неподалеку от военной базы Льюис - Маккорд.
Как пишет Associated Press со ссылкой на Командование специальных операций американской армии, в результате авиакатастрофы погибли четыре военнослужащих. Причины ЧП пока не установлены.
Ранее в Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибли шесть человек, в том числе глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар.
