СМИ: При крушении вертолета в США погибли четверо военных

Вертолет с военными упал в штате Вашингтон в США, есть жертвы. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа.

Инцидент произошел 17 сентября в округе Терстон. Военные потеряли связь с воздушным судном в Вашингтоне, позже стало известно, что вертолет разбился неподалеку от военной базы Льюис - Маккорд.

Как пишет Associated Press со ссылкой на Командование специальных операций американской армии, в результате авиакатастрофы погибли четыре военнослужащих. Причины ЧП пока не установлены.

Ранее в Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибли шесть человек, в том числе глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар.

