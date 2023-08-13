СМИ: в результате взрыва в Белгороде поврежден многоквартирный дом
13 августа 202318:14
В многоквартирном доме на улице Есенина в Белгороде прогремел взрыв, сообщают СМИ.
Взрыв произошел на 10 этаже. Информации о пострадавших нет. Очевидцы заявили о сильном повреждении остекления.
На место происшествия выехали оперативные службы.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на подлете к Белгороду. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В пятницу несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Белгородскую область. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru