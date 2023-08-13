СМИ: в результате взрыва в Белгороде поврежден многоквартирный дом

В многоквартирном доме на улице Есенина в Белгороде прогремел взрыв, сообщают СМИ.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Взрыв произошел на 10 этаже. Информации о пострадавших нет. Очевидцы заявили о сильном повреждении остекления.

На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на подлете к Белгороду. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В пятницу несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Белгородскую область. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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