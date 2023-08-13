Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной взрыва в доме в Белгороде

Атака беспилотного летательного аппарата является предварительной причиной взрыва, в результате которого пострадал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших нет. В доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад. Повреждения получили 15 автомобилей, уточнил Гладков.

На месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются.

«По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», - подчеркнул губернатор.

Ранее мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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