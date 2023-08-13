Гладков назвал атаку БПЛА предварительной причиной взрыва в доме в Белгороде
Атака беспилотного летательного аппарата является предварительной причиной взрыва, в результате которого пострадал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. В доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад. Повреждения получили 15 автомобилей, уточнил Гладков.
На месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются.
«По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», - подчеркнул губернатор.
Ранее мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru