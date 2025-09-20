МИД: Евросоюз исчерпал себя по санкциям
Санкционная политика Евросоюза исчерпала себя, считает глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».
Как отметил дипломат, его точку зрения подтверждают предложения в рамках 19-го пакета европейских санкций в отношении России.
«По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается все меньше вариантов, что можно сделать», - указал Масленников.
Глава департамента МИД считает, что ЕС остается лишь «громогласно кричать, что "санкции работают"», и впадать в зависимость от более дорогих энергоресурсов из США.
Ранее Еврокомиссия утвердила очередной пакет антироссийских ограничений. В него вошли в том числе санкции против банков РФ и других стран, нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, установление потолка цен на российскую нефть в 47,6 доллара за баррель.
