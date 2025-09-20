МВД: Полученное по рождению гражданство России не может быть прекращено

Приобретенное по рождению гражданство России не может быть прекращено, при этом возможен добровольный выход из него по решению человека. Об этом рассказали в миграционной службе МВД.

«Прекратить приобретенное по рождению... гражданство невозможно. Исключение - выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», - указали в ведомстве.

В России возможно прекратить гражданство в отношении лиц, которые были приняты в него, и отдельных категорий получивших паспорт РФ в порядке признания. Публикации в СМИ о якобы зафиксированных случаях прекращения российского гражданства у тех, кто имел его по рождению, не соответствуют действительности.

Между тем в Госдуме предложили ввести тестирование будущих супругов, чтобы пресекать фиктивные браки ради получения российского паспорта.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
