Минобороны РФ: Система ПВО сбила украинский дрон над Курской областью
11 сентября 202314:22
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 13:30 часов 11 сентября.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожили минувшей ночью над Белгородской областью.
Накануне вечером в Белгородской области российская система ПВО также сбита беспилотник самолетного типа, передают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru