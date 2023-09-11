Минобороны РФ: Система ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: Российская система ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 13:30 часов 11 сентября.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожили минувшей ночью над Белгородской областью.

Накануне вечером в Белгородской области российская система ПВО также сбита беспилотник самолетного типа, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьУкраинаВСУМинобороны РФ

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