Минобороны РФ: Российская система ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили дрон в северо-западном районе Крыма

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 13:00 11 сентября.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожили минувшей ночью над Белгородской областью.

Накануне вечером в Белгородской области российская система ПВО также сбита беспилотник самолетного типа, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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