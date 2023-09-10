Под Белгородом сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области российская система ПВО сбита беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале в Белгородском районе губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал он.
По данным главы Белгородской области, один из фрагментов упал в огород частного дома.
Оперативные службы выехали на место происшествия.
Ранее Гладков рассказал о трех БПЛА, ликвидированных в Белгородской области накануне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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