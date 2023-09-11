Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожены минувшей ночью над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.

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Это произошло в 01:20 мск. По данным военного ведомства, Киев пытался совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по российским объектам. Аппараты уничтожены с помощью системы ПВО.

Накануне вечером в Белгородской области российская система ПВО также сбита беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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