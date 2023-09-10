Беспилотник ВСУ ударил по избирательному участку в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Это произошло в ночь на 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.

Дирижёр Юрий Башмет принял участие в выборах мэра Москвы

Уточняется, что погибших в результате инцидента нет.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — рассказал Булаев.

По его словам, противник стремился запугать жителей, чтобы они не вышли на работу, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в дистанционном голосовании на выборах мэра Москвы и призвал жителей регионов, где проходят выборы, также принять в них участие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:Избирательные УчасткиЗапорожьеБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры