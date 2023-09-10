Беспилотник ВСУ ударил по избирательному участку в Запорожской области
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Это произошло в ночь на 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.
Уточняется, что погибших в результате инцидента нет.
«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — рассказал Булаев.
По его словам, противник стремился запугать жителей, чтобы они не вышли на работу, сообщает RT.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в дистанционном голосовании на выборах мэра Москвы и призвал жителей регионов, где проходят выборы, также принять в них участие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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