В белгородском селе Гостищево сдетонировал украинский беспилотник
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Гостищево Яковлевского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон упал в частном жилом секторе и сдетонировал. Пострадавших нет. Разрушена хозяйственная постройка одного из домовладений, уточнил Гладков.
Вечером 13 марта под обстрел ВСУ попал город Грайворон Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили две женщины.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил об отмене массовых мероприятий на Масленицу, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ спрогнозировал замедление автокредитования из-за роста цен на машины
- Город Грайворон Белгородской области вновь попал под обстрел ВСУ
- МИД Австрии объявил о высылке двух российских дипломатов
- В Африке остановились заводы по переработке какао-бобов из-за роста цен
- Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества
- В белгородском селе Гостищево сдетонировал украинский беспилотник
- Лолита заявила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей
- Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в 85 лет
- На Кубани родился первый клонированный теленок
- ФАС: нефтяные компании нарастили поставки нефтепродуктов на внутренний рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru