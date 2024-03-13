В белгородском селе Гостищево сдетонировал украинский беспилотник

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Гостищево Яковлевского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 320 раз

Дрон упал в частном жилом секторе и сдетонировал. Пострадавших нет. Разрушена хозяйственная постройка одного из домовладений, уточнил Гладков.

Вечером 13 марта под обстрел ВСУ попал город Грайворон Белгородской области. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили две женщины.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил об отмене массовых мероприятий на Масленицу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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