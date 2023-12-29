Минобороны: ПВО уничтожила над Курской областью украинский БПЛА

Российская система противоракетной обороны уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Министерство обороны РФ.

Возле Севастополя уничтожили беспилотник

Это произошло над Курганской областью.

Ранее система ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры