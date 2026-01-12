Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии
Подачу воды и теплоснабжение ограничили в поселке Новый Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за аварии. Об этом сообщает прокуратура края.
«Предварительно установлено, что 11 января... в результате аварии на коммунальных сетях в поселке... ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения», - указали в ведомстве.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы, пишет Ura.ru. Их контролирует прокуратура Верхнебуреинского района.
Известно, что в декабре в Новом Ургале произошла авария на скважинах водозабора, в результате нарушилась подача воды и были зафиксированы перебои с теплоснабжением. Перед новогодними праздниками аварию устранили.
Утром 12 января в Новом Ургале температура воздуха опускалась ниже минус 40 градусов. В поселке проживают около 7,4 тысячи человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии
- Минпромторг: Россия на финальном этапе сертификационных испытаний новых самолетов
- Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
- Над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников
- Трамп: Доходы США от минеральных ресурсов Украины превысят $350 млрд
- Мирошник: ВСУ расстреляли 130 жителей Селидово
- Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине
- Работающих россиян могут отправить к психиатру
- Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
- СМИ: Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru