Поселок под Хабаровском остался без воды и отопления в мороз из-за аварии

Подачу воды и теплоснабжение ограничили в поселке Новый Ургал в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за аварии. Об этом сообщает прокуратура края.

«Предварительно установлено, что 11 января... в результате аварии на коммунальных сетях в поселке... ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения», - указали в ведомстве.

Проводятся ремонтно-восстановительные работы, пишет Ura.ru. Их контролирует прокуратура Верхнебуреинского района.

Известно, что в декабре в Новом Ургале произошла авария на скважинах водозабора, в результате нарушилась подача воды и были зафиксированы перебои с теплоснабжением. Перед новогодними праздниками аварию устранили.

Утром 12 января в Новом Ургале температура воздуха опускалась ниже минус 40 градусов. В поселке проживают около 7,4 тысячи человек.

