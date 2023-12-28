Возле Севастополя уничтожили беспилотник
28 декабря 202301:02
Над морем в Севастополе сработала система противовоздушной обороны России, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, предварительно, речь идет об одном аппарате. Повреждений инфраструктуры нет.
Ранее два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru