Возле Севастополя уничтожили беспилотник

Над морем в Севастополе сработала система противовоздушной обороны России, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Над Ростовской областью сбит беспилотник

По его словам, предварительно, речь идет об одном аппарате. Повреждений инфраструктуры нет.

Ранее два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиСевастополь

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